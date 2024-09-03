Benfica, Kerem Aktürkoğlu Transferini Duyurdu

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Benfica, Kerem Aktürkoğlu Transferini Duyurdu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY'DA 46 GOL, 42 ASİST

Galatasaray'ın 2020 yılında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Portekizli Futbolcu Joao Mario Yarın Akşam İstanbul’da! Beşiktaş İçin Geliyor Joao Mario Beşiktaş İçin Geliyor
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem
Galatasaray Resmen Açıkladı: Ismail Jakobs'u Kadrosuna Kattı Galatasaray Ismail Jakobs'u Kadrosuna Kattı
Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular