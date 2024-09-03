Benfica, Kerem Aktürkoğlu Transferini Duyurdu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY'DA 46 GOL, 42 ASİST

Galatasaray'ın 2020 yılında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.

Kaynak: DHA