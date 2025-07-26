Belçika'daki Sprint Yarışında Gülen Verstappen

Formula 1'de Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışını Max Verstappen oldu.

Belçika'daki Sprint Yarışında Gülen Verstappen
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Formula 1’de Belçika Grand Prix’sindeki sprint yarışında gülen taraf Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Verstappen’i McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris takip etti.

Sıralama turları ise bugün 17.00’de yapılacak.

Kaynak: AA

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