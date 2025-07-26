Belçika'daki Sprint Yarışında Gülen Verstappen
Formula 1'de Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışını Max Verstappen oldu.
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Formula 1’de Belçika Grand Prix’sindeki sprint yarışında gülen taraf Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Verstappen’i McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris takip etti.
Sıralama turları ise bugün 17.00’de yapılacak.
Kaynak: AA