Beklenen Açıklama Geldi, Serdal Adalı'dan Salah Sözleri: Son Teklifi Açıkladı

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Mısırlı yıldız golcü Muhammed Salah'ın transferi hakkında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Açıklamalarda bulundu. Adalı, "Oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik" dedi.

Son Güncelleme:
Beklenen Açıklama Geldi, Serdal Adalı'dan Salah Sözleri: Son Teklifi Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş'ın dış transfer gündeminde çalışmalar hızla devam ediyor. Son günlerde gündeme gelen Liverpool'un yıldız golcüsü Muhammed Salah için Başkan Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kongre Üyesi Murat Özen'in aktardığına göre, Adalı ile Mısırlı golcü transferi hakkında konuştuklarını belirterek Başkan'ın, Salah'a son teklifin iletildiğini söylediğini aktardı.

Mısırlı golcü tarafının tüm taleplerinin müzakere edildiğini ve kulübün menfaatleri çerçevesinde yapılan son teklifin de oyuncuya ve menajere iletildiğini söyleyen Özen, Başkan ifadelerini şu şekilde aktardı:

Beklenen Açıklama Geldi, Serdal Adalı'dan Salah Sözleri: Son Teklifi Açıkladı - Resim : 1

DETAYLARI ANLATTI

“Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Beklenen Açıklama Geldi, Serdal Adalı'dan Salah Sözleri: Son Teklifi Açıkladı - Resim : 2

'SON TEKLİFİMİZİ SUNDUK'

Transfer çalışmalarımızın hızla devam ettiğini belirten Adalı, "Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş transfer Mohamed Salah
Son Güncelleme:
Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı? İşte İsim İsim Bağış Tutarları Ahbap'a Kim Ne Kadar Bağış Yaptı?
Fenerbahçe'den Rafael Leao ve Ermedin Demirovic Açıklaması Fenerbahçe'den Leao ve Demirovic Açıklaması
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı? Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı?
Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu: Yollar Çöktü, Su Baskınları Hayatı Felç Etti Sağanak Ankara ve İstanbul'u Vurdu