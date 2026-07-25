Beklenen Açıklama Geldi, Serdal Adalı'dan Salah Sözleri: Son Teklifi Açıkladı

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Beşiktaş'ın dış transfer gündeminde çalışmalar hızla devam ediyor. Son günlerde gündeme gelen Liverpool'un yıldız golcüsü Muhammed Salah için Başkan Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kongre Üyesi Murat Özen'in aktardığına göre, Adalı ile Mısırlı golcü transferi hakkında konuştuklarını belirterek Başkan'ın, Salah'a son teklifin iletildiğini söylediğini aktardı.

Mısırlı golcü tarafının tüm taleplerinin müzakere edildiğini ve kulübün menfaatleri çerçevesinde yapılan son teklifin de oyuncuya ve menajere iletildiğini söyleyen Özen, Başkan ifadelerini şu şekilde aktardı:

DETAYLARI ANLATTI

“Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

'SON TEKLİFİMİZİ SUNDUK'

Transfer çalışmalarımızın hızla devam ettiğini belirten Adalı, "Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi