Bein'de Tolga Zengin Krizi, Yapılan Hareket Sonrası Yayını Terk Etti: Tartışmaya Trabzonspor da Girdi

Yayıncı kuruluşta Tolga Zengin krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yayına çıkmayan Tolga Zengin'den açıklama geldi.

Tolga Zengin, bir yöneticinin kendisiyle haddini aşan bir üslupla konuşması üzerine yayına çıkmama kararı aldığını ifade ederken, kurumsal bir açıklamanın gelmemesi sebebiyle kendisinin bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını belirterek yaşananların arka planını tek tek açıkladı.

TOLGA ZENGİN YAŞANANLARIN ARKA PLANINI AÇIKLADI

Zengin sosyal medya hesabından şu açıklamaları kullandı: "2020-2021 sezonundan itibaren Bein’de futbol yorumcusu olarak görev yapıyorum. Bu göreve başlarken tek isteğim, düşüncelerime müdahale edilmemesiydi. Bu isteğim de kabul görmüştü.

Ancak, geçen hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının devre arasında çok tartışılan bir pozisyonla ilgili hakem performansına girmeden, sadece “iyi niyet görmediğimi” belirttim. Bu, bir futbol yorumcusu olarak en doğal hakkımdır. Bazı pozisyonlar hakemi dışarıda bırakılarak değerlendirilemez ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum.

"YÖNETİCİ HADDİNİ AŞAN BİR ÜSLUPLA BENİ UYARDI"

Program sonrasında bir yönetici, haddini aşan bir üslupla “Burada hakem hatası konuşmuyoruz!” diyerek beni uyardı. Bu davranışı kabul edilemez buldum ve maç sonunda yayına devam etmeme kararı aldım. Hayatım boyunca asla talimatla veya etki altında hareket etmedim.

Böyle bir durumda yayına devam etmemek, kendi payıma en doğru karardı. Kararımın arkasındayım. Olayın ardından, yıllardır çalıştığım kuruma olan saygımdan dolayı konuyla ilgili bir açıklama yapmalarını bekledim. Ancak bu kurumsal refleksin gösterilmemesi nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydum."

TRABZON’DAN TOLGA ZENGİN’E DESTEK

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada Tolga Zengin'in yanında olduklarını açıkladı.

Doğan, "Trabzonspor kulübü olarak Tolga Zengin'in yanındayız beIN Sports'a en ağır tepkimizi göstereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yayıncı kuruluşta ilk yarıyı değerlendiren yorumcu Tolga Zengin, Okay'ın sayılmayan golüyle ilgili verilen karara, "Bu artık hata değil. Yarım saniye daha beklemiyorsun. Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Tolga Zengin'in karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'la ilgili yaptığı yorumun ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Maçın bitmesinin ardından stüdyoda tekrar yayına giren yayıncı kuruluşta Tolga Zengin'in programda yer alan yorumcular arasında bulunmaması dikkat çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem