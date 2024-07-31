Batshuayi'nin İntikamı Alınıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transfer Çalımı
Fenerbahçe'nin, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülen Arjantinli orta saha Guido Rodriguez'i renklerine bağlamak için teklifte bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe orta saha rotasyonunu Guido Rodriguez ile güçlendirmek istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, Fenerbahçe'nin Lugano'yu sahasında 2-1 yendiği maçta sakatlanıp yerini İsmail Yüksek'e bırakan Fred’in sahalardan 3 ila 4 hafta arası uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fred’in sakatlığı sonrası orta saha transferinde kolları sıvayan ve taze kan arayan Fenerbahçe, son olarak Real Betis’te oynayan ve bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'i gözüne kestirdi. Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu Arjantinli Guido Rodriguez'e Galatasaray’ın da daha önce teklifte bulunduğu ve transfer hedefinde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan Batshuayi'nin intikamını alabileceği söyleniyor. 2020 yılında Real Betis'e imza atan Rodriguez, 173 kez giydiği Real Betis forması ile 9 gol attı ve 4 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 kez fileleri havalandırdı.