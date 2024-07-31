Batshuayi'nin İntikamı Alınıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Transfer Çalımı

Fenerbahçe’nin resmi teklifte bulunduğu Arjantinli Guido Rodriguez'e Galatasaray’ın da daha önce teklifte bulunduğu ve transfer hedefinde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan Batshuayi'nin intikamını alabileceği söyleniyor. 2020 yılında Real Betis'e imza atan Rodriguez, 173 kez giydiği Real Betis forması ile 9 gol attı ve 4 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 kez fileleri havalandırdı.