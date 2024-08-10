Basketbolda Bronz Madalya Sırbistan'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbol branşında Almanya’yı 93-83 mağlup eden Sırbistan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Basketbolda Bronz Madalya Sırbistan'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol Sırbistan ile Almanya bronz madalya için 3.’lük maçına çıktı. Karşılaşmayı 93-83 kazanan Sırbistan, bronz madalyanın sahibi oldu. Bercy Arena’da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Sırpların 30-21 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Sırbistan, devreye 46-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 72-63 önde tamamlayan Sırplar, son periyoda 9 sayılık farkla girdi. Maçın son çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren Sırbistan karşılaşmadan 93-83 galip ayrıldı. Sırbistan'da Nikola Jokic ile Vasilije Micic'in 19'ar sayısı galibiyette önemli rol oynarken, Bogdan Bogdanovic 16 sayı üretti. Almanya'da Franz Wagner'in 18, Moritz Wagner'in 16 sayısı ise yeterli olmadı.
Basketbolda final mücadelesi ise bugün TSİ 22.30’da Fransa ile ABD arasında oynanacak.

Kaynak: İHA

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