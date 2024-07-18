Başkan Adayları Konuşma Yaptı: TFF Seçiminde Oy Verme İşlemi Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda ibra işlemi tamamlandı. Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurulları, oy çokluğu ile ibra edildi.

Böylelikle Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarışacağı kesinleşmiş oldu. Bugünkü toplantıda yeni başkanın belirlenmesi için toplamda 161 delegenin oyuna talip olması, nitelikli çoğunluğu alması gerekiyor. Seçilen aday, istifa etmemesi veya görevden alınmaması durumunda 2027'ye kadar TFF Başkanı olacak.

Saat 17:09 itibarıyla delegeler oy vermeye başladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu:

Mehmet Büyükekşi:

BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

Büyükekşi ve Hacısosmanoğlu, oylama öncesi açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'ye de göndermede bulunduğu konuşmasında şunları söyledi:

“Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz. 'Cumhurbaşkanı karışıyor' diyorlar! Yancıların yaptıkları vardır ama Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakın olduğumu herkes bilir ama bana en ufak bir ifadesi olmamıştır. Güzel statlarımız var ama içini ahlakla dolduramıyoruz. Neden? Türk futbolunu yönetecek irade ortada yok. Seçilirsem kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini kaldıracağım!

‘HAKEM İNSANDIR, HATA YAPABİLİR’

Adalet diyoruz ama bütün sorun adaletsizlikten çıkıyor. Büyükekşi 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştiler, ben anlamadım? Siz başkan olarak irade ortaya koyabiliyor musunuz? Mecnun başkan ile biz forma çıkardık, her takıma eşitiz. Bunu sağlamak zor değil! Ancak adalet sağlama niyetiniz yoksa, neden aday oluyorsunuz? Siz bir hafta birine, bir hafta birine yaranıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız, alttakiler dağılır gider. 600 sene dünyayı yönettik, kendi evlatlarımıza güvenmiyoruz. Onca parayı yabancı hakeme veriyoruz!

Halil Umut Meler yumruk yedi ama EURO 2024'te aslan gibi maç yönetti. Hakem insandır, hata yapabilir. Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa ve illa da bir taktir hakkın varsa o hakkı Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın. Haklının hakim olduğu ortamı yaratırsanız, hakemler performansını arttırır. İnsani hatayı da kulüp başkanından önce ben söyleyeceğim ve hakeme neden bu hatayı yaptığını soracağım.

‘ÇORBA PARASINA İKİ GÜZİDE TAKIMIMIZI SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRDÜK’

Ali Koç'a konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Divan Başkanı'nın uyarısı sonrası bir sözünü geri aldı. 'Nasıl aday oluyorsunuz?' dedi, not aldım. Türkiye'de geçen sene rezil bir sezon yaşandı, daha önce hiç bu seviyede bir şey olmadı. Süper Kupa maçı için çay, çorba parasına iki güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürdük. Türkiye'nin 100. yılında... Kulüpleri mağdur ediyoruz, Türkiye'yi dünyaya rezil ediyoruz. En acısı da Ulus Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışma konusu yapıyoruz! Bu TFF Başkanı'na yakışır mı? Ankara'da oynayalım, sonra da Atamızın huzuruna çıkalım diyemediniz mi ya?

‘İSPANYA’NIN BAŞKANI YOKTU, ŞAMPİYON OLDU’

Harika bir jenerasyon var, Avusturya maçından sonra final oynayacağımıza inandım. Ancak içeride karışıklık var. Sayın Başkan futbolcuları tokalaşarak maça yolluyordu sanırım. Her oyuncu değerlidir ama forvet başkadır. Cenk Tosun kardeşimiz ise önden değil, arkadan geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var içinizde? Milli Takım'ın başarısı veya başarısızlığı sorunları çözüyor. TFF Başkanı mı takımı şampiyon yapıyor? İspanya’nın başkanı yoktu, takım şampiyon oldu. Demek ki başkanla olunmuyor!

‘ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK’

Bu düzeni değiştirecek bir kardeşinizim! Sizin tercihiniz ne olursa, saygı duyacağız. Alt ligler, Anadolu takımlarımız... Yine figüran olarak görev yapmak istemiyorsanız, adil bir ortam istiyorsanız bunları sağlayacak irade bizde var. Biz tarafsız bir yönetim olacağız. Eski defterleri kapattık. Bir adım atana, on adım atacağız. Şüpheniz olmasın."

Kaynak: Gerçek Gündem