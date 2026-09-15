Başakşehir'in Nuri Şahin Kararı Belli Oldu

Başakşehir yönetimi, Amedspor'a 5-0 yenilmesinin ardından toplandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'le yollarına devam edeceklerini belirterek, "Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

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Başakşehir'in Nuri Şahin Kararı Belli Oldu
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Avrupa kupalarına erken veda eden Başakşehir, Süper Lig'de de istediği sonuçları alamadı. İstanbul ekibi, 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Son olarak Amedspor karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Başakşehir yönetimi, Nuri Şahin'in geleceği için toplandı. Resmi kararı başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı: "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

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