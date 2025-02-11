Başakşehir'e Hırvat Sol Kanat

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Hırvat futbolcu Ivan Brnic ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başakşehir'e Hırvat Sol Kanat

RAMS Başakşehir, 23 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Olympiakos'ta bulunan, bu sezon kiralık olarak NK Celje'de forma giyen Ivan Brnic ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Ivan Brnic'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA

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