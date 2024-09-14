Başakşehir'den Son Dakika Galibiyeti
Süper Lig'in 5. haftasında Bodrumspor deplasmanına giden Başakşehir, son dakikada bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Süper Lig’in 5. haftasında Bodrumspor, Başakşehir’i konuk etti. Başakşehir 3 puanı son dakikada aldı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Bodrum FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Badrum İlçe Stadı’nda saat 20:00’de başlayan maçta, hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.
Konuk takım Başakşehir 90. dakikada Leo Duarte’nin attığı golle deplasmanda Badrumspor’u 1 -0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: ANKA