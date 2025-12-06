Başakşehir-Fenerbahçe Maçında İlk Düdük Çaldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.00 itibarıyla başladı.

Zirve yarışında olan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

1' Maç başladı.

4' Fenerbahçe gole yaklaştı! Anderson Talisca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jhon Duran, topla birlikte ceza sahasına girdi ancak meşin yuvarlağı ayağından fazla açınca karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

5' Fenerbahçe'den bir tehlike daha! Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, ceza sahasına girmeden içeri çevirdi. Anderson Talisca'nın tek vuruşu üstten auta gitti.

7' Direk! Başakşehir'e yaptığı ön alan baskısıyla topu kapan Fenerbahçe'de sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın'ın içeriye ortasına kafayla vuran Fred'in şutu direkten dışarı gitti.

17' Başakşehir'de Harit, Semedo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

AYRINTILAR GELİYOR...

