Başakşehir, Deniz Türüç'le Ayrılığı Duyurdu

RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Başakşehir, Deniz Türüç'le Ayrılığı Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Başakşehir Futbol
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar Ayrıldı Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar Ayrıldı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi