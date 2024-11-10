Başakşehir - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Saat 19.00'da oynanacak maç öncesi 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, ligin 12. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih
Kaynak: Gerçek Gündem