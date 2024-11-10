Başakşehir - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Saat 19.00'da oynanacak maç öncesi 11'ler belli oldu.

Başakşehir - Beşiktaş Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, ligin 12. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih

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Kaynak: Gerçek Gündem

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