Barış Alper Yılmaz'dan Kötü Haber Geldi: Kadrodan Çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Young Boys ve Galatasaray İsviçre'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TSİ ile saat 22:00'da başlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Yıldız oyuncunun, yaşadığı gıda zehirlenmesi sebebiyle Galatasaray'ın İsviçre kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

Kaynak: Gerçek Gündem