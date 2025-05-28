Barış Alper Yılmaz İtiraf Etti: 'Orada Oynamak İstiyorum'

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

Şampiyonluk ipini göğüslemelerinin ardından zafer sarhoşluğu içinde olan Galatasaray’da bu sezonki performansıyla zaman eleştirilen zaman zaman da büyük beğeni toplayan Barış Alper’in adı sık sık Avrupa kulüpleriyle gündeme geliyordu.

TRT Spor’a konuşan Barış Alper, itiraf gibi sözler söyledi. Barış Alper, "Ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Galatasaray sayesinde buralar geldik. İnşallah bir gün her şey oluşur ve gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

‘OSIMHEN’İN KALMASINI İSTERİZ AMA…’

Barış Alper Yılmaz Osimhen için ise şunları söyledi:

"Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz."

Kaynak: TRT Spor