Barış Alper Yılmaz Gözünü Derbiye Dikti

Galatasaray’da forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3-1’Lik skorla galip geldikleri Gaziantep FK maçının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye ilişkin mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK’yi 3-1’lik skorla geçerek 5’te 5 yaptı. Karşılaşmada bir gole imza atan Barış Alper Yılmaz, derbi için mesaj verdi.

Barış Alper Yılmaz açıkamasında, "Çok güzel ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız" ifadelerini kullandı.