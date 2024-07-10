Balotelli'den Sürpriz Karar! Adana Demirspor'a Veda mı Edecek?

Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan santrafor Mario Balotelli'nin yeni adresi merak edilirken, yıldız oyuncunun Brezilya ekiplerinden Corinthians ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Balotelli'den Sürpriz Karar! Adana Demirspor'a Veda mı Edecek?

Adana Demirspor'daki ikinci dönemi de sona eren Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli ile görüşmelerini sürdürüyor.

MAAŞ TALEBİ ŞAŞIRTTI

Mario Balotelli'nin imza parası ve komisyonların yanı sıra aylık 1.5 milyon Brezilya Reali'nin (260 bin euro) üzerinde bir aylık maaş talep ettiği aktarıldı. Bu da yıllık en az 3.12 milyon euroya denk geliyor.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

Corinthians'ın transferi noktalaması halinde İtalyan golcü kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

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