Bahis Soruşturmasında Yeni Dalga! 43 Antrenör PFDK’ya Sevk Edildi

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. Sevk edilen isimler hakkında 9 Ocak 2026 itibarıyla tedbir uygulanmasına karar verildi.

TFF’nin açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. Soruşturmanın, federasyon tarafından yürütülen kapsamlı bir inceleme sonucunda başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin son 5 yıl içinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptıkları vurgulanırken, disiplin sürecinin PFDK tarafından yürütüleceği ifade edildi.

LİSTEDE HANGİ İSİMLER VAR?

Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör arasında eski milli futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun’un da bulunduğu bildirildi. Listede yer alan isimler şöyle:

ERCAN AĞAÇE
OLCAN ADIN
ERSİN AKILVEREN
ERKAN AKKOÇ
MEHMET BÜLENT ALBAYRAK
BAYKAL AYDINLI
TANSER AYDIN
ÖMER AYÇİÇEK
VOLKAN ARSLAN
ERTUĞRUL ARSLAN
CAN ARAT
ÇOŞKUN BİRDAL
ONAT ÇETİN
TUFAN DENİZ DAŞ
ÜMİT DAVALA
AYKIN DEMİR
AHMET DURSUN
MURAT ERBASAN
UMUT ESKİKÖY
HALİT EROĞLU
KENAN OKTAY
MEHMET ÖNCAN
UFUK ÖZBEY
ONUR GÜNAL
YASİN GÜLERYÜZ
ALİ GÜRSEL
CÜNEYT YİS
İLKER KIREKER
İBRAHİM KESEREL
ONUR CAN KORKMAZ
SİNAN KÖZEN
OZAN KÖPRÜLÜ
FEVZİ LAYİÇ
İBRAHİM KEMAL MENDERES
MUSTAFA RAMAZAN
MUSTAFA SARP
KEREM SATILMIŞ
EMİR ŞİRANLI
FAHRİ TATAN
SERDAR TOPRAKTEPE
HALİL CİHAN ÜNAL
YİĞİT İNCEDEMİR
