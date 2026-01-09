Bahis Soruşturmasında Yeni Dalga! 43 Antrenör PFDK’ya Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış 43 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. Sevk edilen isimler hakkında 9 Ocak 2026 itibarıyla tedbir uygulanmasına karar verildi.

TFF’nin açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. Soruşturmanın, federasyon tarafından yürütülen kapsamlı bir inceleme sonucunda başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin son 5 yıl içinde Süper Lig kulüplerinde görev yaptıkları vurgulanırken, disiplin sürecinin PFDK tarafından yürütüleceği ifade edildi.

LİSTEDE HANGİ İSİMLER VAR?

Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenör arasında eski milli futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun’un da bulunduğu bildirildi. Listede yer alan isimler şöyle:

ERCAN AĞAÇE

OLCAN ADIN

ERSİN AKILVEREN

ERKAN AKKOÇ

MEHMET BÜLENT ALBAYRAK

BAYKAL AYDINLI

TANSER AYDIN

ÖMER AYÇİÇEK

VOLKAN ARSLAN

ERTUĞRUL ARSLAN

CAN ARAT

ÇOŞKUN BİRDAL

ONAT ÇETİN

TUFAN DENİZ DAŞ

ÜMİT DAVALA

AYKIN DEMİR

AHMET DURSUN

MURAT ERBASAN

UMUT ESKİKÖY

HALİT EROĞLU

KENAN OKTAY

MEHMET ÖNCAN

UFUK ÖZBEY

ONUR GÜNAL

YASİN GÜLERYÜZ

ALİ GÜRSEL

CÜNEYT YİS

İLKER KIREKER

İBRAHİM KESEREL

ONUR CAN KORKMAZ

SİNAN KÖZEN

OZAN KÖPRÜLÜ

FEVZİ LAYİÇ

İBRAHİM KEMAL MENDERES

MUSTAFA RAMAZAN

MUSTAFA SARP

KEREM SATILMIŞ

EMİR ŞİRANLI

FAHRİ TATAN

SERDAR TOPRAKTEPE

HALİL CİHAN ÜNAL

YİĞİT İNCEDEMİR

Kaynak: Haber Merkezi