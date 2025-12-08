Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme: 197 Futbolcu PFDK'ye Sevk Edildi

TFF bahis soruşturmasına ilişkin yeni sevkler açıklandı. 197 amatör futbolcu bahis oynadığı gerekçesiyle sevk edildi.

Son Güncelleme:
Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme: 197 Futbolcu PFDK'ye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde futbol dünyasında deprem etkisi yaratan bahis soruşturmasıyla her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A takım' listelerinde bulunan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör seviyedeki 197 futbolcuyu, bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Bahis Soruşturmasında Flaş Gelişme: 197 Futbolcu PFDK'ye Sevk Edildi - Resim : 1

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonunca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Gözaltı Kararı Kaldırıldı, Ahmet Çakar Serbest BırakıldıGözaltı Kararı Kaldırıldı, Ahmet Çakar Serbest BırakıldıGüncel
Gözaltındayken Hastaneye Kaldırılmıştı! Ahmet Çakar Anjiyoya AlındıGözaltındayken Hastaneye Kaldırılmıştı! Ahmet Çakar Anjiyoya AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bahis Futbolcu
Son Güncelleme:
İrfan Can ve Cenk Tosun'un Ardından... Fenerbahçe'de Bir Yıldız İsim Daha Kadro Dışı! Fenerbahçe'de Bir Yıldız İsim Daha Kadro Dışı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Süper Lig'in Yıldız Futbolcusu Anthony Musaba Ölümden Döndü! Alevler İçinde Kaldı... Süper Lig'in Yıldız Futbolcusu Ölümden Döndü!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la Sallandılar Antalya'da Deprem Fırtınası!