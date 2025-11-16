Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Başsavcılık Açıkladı

İstanbul Başsavcılığı'ndan bahis skandalı soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. 8 kişinin tutuklandığının belirtildiği açıklamada, futbolcularla ilgili sürecin TFF disiplin kararlarından sonra devreye gireceği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili yeni detayları paylaştı. Başsavcılık, 21 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 8 şüphelinin tutuklandığını hatırlattı.

SORUŞTURMA TFF'NİN VERİLERİYLE SINIRLI DEĞİL

Başsavcılık, soruşturma kapsamında yalnızca TFF’nin bildirdiği isimlerin değil, hakemlerin birbiriyle ve şüpheli görülen farklı kişilerle para trafiğinin de araştırıldığını belirtti. Hakemlerin yönettikleri maçlara bahis oynayıp oynamadıkları ve yurt dışında hesap açıp açmadıkları da soruşturmanın parçası. Açıklamada, Her gün yeni veri işlenen geniş bir havuzdan inceleme yapıldığı vurgulandı.

FUTBOLCULAR İÇİN TFF KARARI BEKLENİYOR

Soruşturmanın ikinci aşamasına ilişkin de bilgi veren savcılık, futbolcular hakkındaki bahis iddiaları için TFF’nin yürüttüğü disiplin sürecinin beklendiğini bildirdi. Şu ana kadar futbolculara dair savcılığa ulaşan tek bulgunun “para transferi ilişkileri” olduğuna dikkat çekildi. TFF’nin disiplin soruşturması tamamlandığında, futbolcuların bahis oynayıp oynamadığına dair ayrı bir inceleme başlatılacağı ifade edildi.

