Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Seriyi 1-1'e Getirdi

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Bahçeşehir Koleji, yarı final serisinde Beşiktaş deplasmanından kritik bir galibiyetle ayrılarak seride durumu eşitlemeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Periyodun ikinci bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken konuk ekip ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

Beşiktaş GAİN, rakibine savunmada karşılık vermekte zorlanırken Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-41. İlk yarının sonuna doğru 13-2'lik seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı kapattı ve 19. dakikada öne geçti: 44-43. Karşılıklı top kayıpları yaşanan periyotta Zizic ve Mathews ile basketler bulmaya devam eden Beşiktaş, soyunma odasına 48-43 önde girdi.

BAHÇEŞEHİR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda peş peşe İsmet Akpınar ile dış atış isabetleri bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Kısa oyuncularının basketleriyle son bölümde hücumda temposunu sürdüren konuk takım, Flynn'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 10 sayılık avantajla gitti: 64-74.

Son periyotta oyun ve skor avantajını koruyan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 22 sayı farkla 101-79 kazandı.

SERİ SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA TAŞINIYOR

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA