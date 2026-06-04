Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Seriyi 1-1'e Getirdi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-79 yendi. Bu sonuçla konuk ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.

Son Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Mağlup Ederek Seriyi 1-1'e Getirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahçeşehir Koleji, yarı final serisinde Beşiktaş deplasmanından kritik bir galibiyetle ayrılarak seride durumu eşitlemeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Periyodun ikinci bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken konuk ekip ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

Beşiktaş GAİN, rakibine savunmada karşılık vermekte zorlanırken Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-41. İlk yarının sonuna doğru 13-2'lik seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı kapattı ve 19. dakikada öne geçti: 44-43. Karşılıklı top kayıpları yaşanan periyotta Zizic ve Mathews ile basketler bulmaya devam eden Beşiktaş, soyunma odasına 48-43 önde girdi.

BAHÇEŞEHİR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda peş peşe İsmet Akpınar ile dış atış isabetleri bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Kısa oyuncularının basketleriyle son bölümde hücumda temposunu sürdüren konuk takım, Flynn'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 10 sayılık avantajla gitti: 64-74.

Son periyotta oyun ve skor avantajını koruyan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 22 sayı farkla 101-79 kazandı.

SERİ SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NA TAŞINIYOR

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye Basketbol Ligi Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Trabzonspor Sidny Cabral'ı Kadrosuna Kattı Trabzonspor Resmen Duyurdu
Hakan Safi Bombayı Patlattı: Merih Demiral ile Anlaştığını Duyurdu Milli Stoperle Anlaştığını Duyurdu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
68 Metrelik Füze! LaLiga'da Sezonun Golü Arda Güler'in 68 Metrelik Füze! Sezonun Golü Arda Güler'in
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Hapis Cezası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Hapis Cezası
ÇOK OKUNANLAR
Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım' Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım'
Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel
Filenin Sultanları Hollanda'ya 3-0 Kaybetti Filenin Sultanları Direnemedi
Yargıdan CHP Davasına İkinci Kez Ret: Kurultay ve Kongre Dosyası Kapandı Yargıdan CHP Davasına İkinci Kez Ret
Soruşturmada Yeni Perde: Muhittin Böcek Yeniden İfade Verdi Muhittin Böcek'ten Özgür Özel ve Ferdi Zeyrek İddiası