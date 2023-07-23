Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi

Galatasaray'ın eski futbolcu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir itirafta bulundu.

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Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi - Resim: 1

Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a veda eden Bafetimbi Gomis, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi - Resim: 2

Fenerbahçe'den rekor ücretle Read Madrid'e transfer edilen Arda Güler'le ilgili konuşan Gomis, şunları söyledi: "Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi. Tchouameni, Camavinga ve kuzenim Mendy'i arayıp, 'Arda Güler'e iyi bakın' dedim. 

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Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi - Resim: 3

Eğer Arda Güler; İngiliz, Fransız olsaydı durum farklı olurdu. Ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek."

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Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi - Resim: 4

'ICARDI'YLE SÜREKLİ MESAJLAŞIYORUZ'

"Icardi ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Icardi'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız. Geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum; bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum."

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