Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi
Galatasaray'ın eski futbolcu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir itirafta bulundu.
Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a veda eden Bafetimbi Gomis, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den rekor ücretle Read Madrid'e transfer edilen Arda Güler'le ilgili konuşan Gomis, şunları söyledi: "Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi. Tchouameni, Camavinga ve kuzenim Mendy'i arayıp, 'Arda Güler'e iyi bakın' dedim.
Eğer Arda Güler; İngiliz, Fransız olsaydı durum farklı olurdu. Ama o gidip çok iyi oynayacak ve Türkiye'den de çok büyük yetenekler çıkacağını gösterecek."
'ICARDI'YLE SÜREKLİ MESAJLAŞIYORUZ'
"Icardi ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Icardi'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız. Geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum; bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum."