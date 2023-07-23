Bafetimbi Gomis: Arda Güler, Türk olduğu için yeterince saygı görmedi

'ICARDI'YLE SÜREKLİ MESAJLAŞIYORUZ'

"Icardi ile sürekli mesajlaşıyoruz. Geçen sezon Icardi'yi takımımızda gördüğümüz için çok şanslıyız. Geri dönüp bizi mutlu ederse harika olacak. Ben şu an taraftarım ve bir taraftar olarak söylüyorum; bu aslanı takımda görmeyi çok istiyorum."