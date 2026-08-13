Babasının İzinden Türkiye’ye Döndü: Lukaku’nun Fenerbahçe Transferindeki Duygusal Detay Ortaya Çıktı

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun transferi, yalnızca kariyeri açısından değil, ailesinin Türkiye ile olan geçmişi nedeniyle de dikkat çekti.

TÜRKİYE HİKAYESİ BABASIYLA BAŞLADI

Lukaku'nun Türkiye ile bağı, henüz çocukluk yıllarına uzanıyor. Yıldız futbolcunun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. Romelu Lukaku da o dönemde babasının Ankara'daki futbol kariyerine tanıklık etti. Profesyonel futbolla ilk temaslarından birini Türkiye'de yaşayan Lukaku, yıllar sonra bu kez futbolcu olarak Türkiye'ye geri döndü. Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve gol krallıkları yaşayan Lukaku, kariyerinin yeni döneminde Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

LUKAKU AİLESİNİN TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ TEMSİLCİSİ

Romelu Lukaku'nun Türkiye ile bağı yalnızca babasıyla sınırlı değil. Kardeşi Jordan Lukaku da 2023-2024 sezonunda Adanaspor forması giyerek Türkiye'de futbol oynadı. Transferin ardından duygularını paylaşan Romelu Lukaku, Türkiye'ye dönüşünün kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Yıldız futbolcu, çocukken burada yaşadığını ve babasıyla birlikte profesyonel futbol dünyasını keşfettiği için Türkiye'ye dönmenin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

YAKLAŞIK 30 YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN TESADÜF

Transferin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Lukaku ailesinin geçmişiyle Fenerbahçe arasındaki bağlantı oldu. Roger Lukaku, Türkiye'deki kariyerinin son maçında Gençlerbirliği formasıyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmış ve sarı-lacivertli takımın filelerini havalandırmıştı. Aradan yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra bu kez oğlu Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Üstelik rakibi, babasının Türkiye'de son kez formasını giydiği Gençlerbirliği olacak.

Kaynak: Haber Merkezi