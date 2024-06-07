Aziz Yıldırım'dan başkanlık yarışı öncesi Ali Koç'a çağrı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık yarışı öncesi GAİN kanalında yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu. Yıldırım, "Yenilendim, sıfır kilometre geldim!" diyerek başkanlık seçimi için hazır olduğunu belirtti.

Aziz Yıldırım'dan başkanlık yarışı öncesi Ali Koç'a çağrı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık yarışı öncesi GAİN'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programına konuk oldu. Yıldırım, "Yenilendim, sıfır kilometre geldim!" diyerek başkanlık seçimi için hazır olduğunu belirtti.

ALİ KOÇ'A ÇAĞRI

Yıldırım, Ali Koç'a yönelik "Kongrede birbirimizi incitmememiz, birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli olmamız lazım" çağrısında bulundu.

Vaatlerini de paylaşan Yıldırım, "Şampiyon olmaya geliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi gidecek. Merkez Hakem Komitesi gidecek. Hakemler Fenerbahçe'nin menfaatine dokunmayacak hale getireceğiz" dedi.

'EKSİĞİMİZ LİDER'

Yıldırım ayrıca, son yıllarda Fenerbahçe camiasında yaşanan ayrışmayı da değerlendirdi. "Ayrışma son 1 yılda oldu. Eksiğimiz, lider. Liderle beraber Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımının şampiyon olması gerekir. Şampiyonlukla beraber herkes kucaklaşır, bir araya geliriz. Onu 1 yıl içerisinde çözeriz" ifadelerini kullandı.

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