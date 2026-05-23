Aziz Yıldırım’dan 12 Yıl Çıkışı: 'Fenerbahçe’nin Bu Gidişatını Biz Durduramazsak Kimse Durduramaz'

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret eden Yıldırım, kulübün mevcut durumuna ve gelecek planlamalarına dair sert ve iddialı açıklamalarda bulundu.

'BİZ DURDURAMAZSAK KİMSE DURDURAMAZ'

Ziyaret sırasında mevcut yönetimin son yıllardaki performansını eleştiren Aziz Yıldırım, kulüpteki gidişata son vermek için taşın altına ellerini koyduklarını belirtti. 20 yıllık başkanlık tecrübesine güvendiğini ifade eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz; hep beraber mücadele edeceğiz. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia ile bunu başarabiliriz."

'TRİBÜNLER 20-25 GRUBA BÖLÜNMÜŞ'

Kendi başkanlığı döneminde kazanılan şampiyonluklardaki camia kenetlenmesini hatırlatan Yıldırım, tribünlerdeki çok sesliliğin bütünlüğe zarar verdiğini savundu.

Yıldırım, "10 senede beş defa şampiyon olduğumuz dönemi, Antep maçını hatırlayın; tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Bunları bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim, hiçbiri yapamaz. Her şey ve her güç para değildir" diyerek camiayı birleştirme sözü verdi.

TESİSLEŞME ELEŞTİRİSİ VE 2 SANTRFOR MÜJDESİ

Kendi döneminde kulübe kazandırılan gayrimenkul ve tesislere değinen başkan adayı, kendisinden sonraki dönemde Fenerbahçe'ye yeni bir yatırım yapılmadığını ileri sürdü. Sportif başarı için kadro mühendisliğine hemen başlayacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde takıma doğrudan etki edecek 2 üst düzey santrfor transferi gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA