Aziz Yıldırım’dan 12 Yıl Çıkışı: 'Fenerbahçe’nin Bu Gidişatını Biz Durduramazsak Kimse Durduramaz'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da düzenlediği kongre üyeleri buluşmasında, kulübün son 12 yıllık gidişatını durdurmak için aday olduğunu açıkladı. Güçlü bir yönetim ve kadro kuracaklarını belirten Yıldırım, bölünmüş tribünleri bütünleştirebilecek tek isim olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım’dan 12 Yıl Çıkışı: 'Fenerbahçe’nin Bu Gidişatını Biz Durduramazsak Kimse Durduramaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret eden Yıldırım, kulübün mevcut durumuna ve gelecek planlamalarına dair sert ve iddialı açıklamalarda bulundu.

'BİZ DURDURAMAZSAK KİMSE DURDURAMAZ'

Ziyaret sırasında mevcut yönetimin son yıllardaki performansını eleştiren Aziz Yıldırım, kulüpteki gidişata son vermek için taşın altına ellerini koyduklarını belirtti. 20 yıllık başkanlık tecrübesine güvendiğini ifade eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz; hep beraber mücadele edeceğiz. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia ile bunu başarabiliriz."

'TRİBÜNLER 20-25 GRUBA BÖLÜNMÜŞ'

Kendi başkanlığı döneminde kazanılan şampiyonluklardaki camia kenetlenmesini hatırlatan Yıldırım, tribünlerdeki çok sesliliğin bütünlüğe zarar verdiğini savundu.

Yıldırım, "10 senede beş defa şampiyon olduğumuz dönemi, Antep maçını hatırlayın; tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Bunları bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim, hiçbiri yapamaz. Her şey ve her güç para değildir" diyerek camiayı birleştirme sözü verdi.

TESİSLEŞME ELEŞTİRİSİ VE 2 SANTRFOR MÜJDESİ

Kendi döneminde kulübe kazandırılan gayrimenkul ve tesislere değinen başkan adayı, kendisinden sonraki dönemde Fenerbahçe'ye yeni bir yatırım yapılmadığını ileri sürdü. Sportif başarı için kadro mühendisliğine hemen başlayacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde takıma doğrudan etki edecek 2 üst düzey santrfor transferi gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Belli OlduAziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Belli OlduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor’un
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe Beko Final Four’da Elendi Fenerbahçe Beko Final Four’da Elendi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı Özgür Özel 95 Oyla Yeniden Grup Başkanı: Seçimin Perde Arkasındaki 'Hukuki Önlem' Detayı
Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu: 7 İlde, 13 Gözaltı Mutlak Butlanın Ardından CHP'ye Şafak Operasyonu
Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret Yerel Seçimlerin İptali Talebine YSK'dan Ret
Gürsel Tekin Tarih Verdi: 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak' 'Büyük Kurultay 7 Ay Sonra Yapılacak'
Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Başsavcılıktan Yanıt Muhittin Böcek Hakkındaki Tahliye İddiasına Yargıdan Yanıt