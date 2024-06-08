Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, yeni dönemde başkanlık için yarışıyor.

Bugün başlayan genel kurul, yarın yapılacak olan oylama işlemleriyle sona erecek.

Genel kurul öncesi, divan kurulu başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ile Vefa Küçük arasında gerçekleştirilmişti.

El kaldırma usulüyle gerçekleştirilen oylama sonucunda Vefa Küçük'ün seçimi kazandığının belirtilmesi üzerine başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçimde usulsüzlük olduğunu ifade ederek, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan genel kurulu terk etmişti.

Yıldırım, stadyumu terk etmesi üzerine kongre üyelerine yapmayı planladığı konuşmayı, yazılı olarak yayımlamak zorunda kalmıştı.

Kongrede konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım'a "tarihte son kez bu teklifi yapıyorum" diyerek Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifinde bulunmuştu.

AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım akşam 8 sıralarında, Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ-AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam saat 23.00'te Habertürk TV'de başladı.

Tarihi programın moderatörlüğünü Ahmet Selim Kul üstleniyor.

AZİZ YILDIRIM, HABERTÜRK STÜDYOSUNA GELEN İLK İSİM OLDU

Aziz Yıldırım ve ekibi Habertürk stüdyosuna geldi.

#SONDAKİKA



Aziz Yıldırım ve ekibi, Habertürk stüdyosuna geldi — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 8, 2024

ALİ KOÇ DA KANALA GELDİ

Aziz Yıldırım'ın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Habertürk binasına geldi.

#SONDAKİKA Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç da Habertürk binasına geldi — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 8, 2024

TARİHİ CANLI YAYIN BAŞLADI

Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.

Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim.

Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım.

AZİZ YILDIRIM: 6 SENEDE İYİ OLAN BİR ŞEY YOK Kİ

Ali Koç: Sayın başkan 6 yıl boyunca sadece bir kez YDK'ya geldi. Hep kötü söylemlerde bulundu.

Aziz Yıldırım: Alicim 6 senede iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü.

Ali Koç: Ben sizin ne kadar kadın basketbola önem verdiğinizi biliyorum. Çok arzu ettiğiniz EuroLeague'i arka arkaya aldık. Tebrik etmediniz.

Aziz Yıldırım: Tebrik ettim. Televizyonlarda, programlarda söyledim. Obradovic'in çok iyi hoca olacağını ifade ettim. Final Four'a kalmak da başarıdır.

Ali Koç: Ona gelene kadar erkek basketbolda bir sürü şey de söylediniz.

Aziz Yıldırım: Çırağan'da ben erkek basketbolu bana ver, ben yöneteyim dedim.

Ali Koç: Ben 3 Haziran 2018'de seçildikten sonra hiç görmedim.

Aziz Yıldırım: Konuşmamın belgesi var, seçildikten 1 yıl sonra teklifte bulundum.

Ali Koç: Son 6 yılda Fenerbahçelilik duruşunuza 10 üzerinden kaç verirsiniz, ben -1 veririm.

Aziz Yıldıırm: 10 puan veririm. Galatasaray Başkanı laf söyledi. Ben çıkıp sinek 2'li dedim adama. Nihat Özdemir'e niye vermiyorsunuz 28 şampiyonluğu diye sordum. Ali Bey bana bir mektup yazdım, o mektubu okusanız siz de vermezsiniz dedi. Ona göre Eskişehirspor vs. hepsi gelir dedi.

AZİZ YILDIRIM: ALİ KENDİ HATALARINI GÖR

Ali Koç: Biz Fenerbahçe'ye karşı bir şey istemiyoruz ki kimin hakkı varsa hepsinin verilsin. Niye barışıyoruz?

Aziz Yıldırım: Sen istedin barışmayı. Ali kendi hatalarını gör. Ben 3 Temmuz'da hapis yatmışım. 6 yıl 3 ay Yargıtay bana ceza kesti. Fenerbahçe Başkanıyım Türkiye'ye gitmem lazım dedim.

Ali Koç: 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var.

Aziz Yıldırım: Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım?

Aziz Yıldırım: Ben zaten anti-fenerbahçe için mücadele vermeye geldim.

Ali Koç: Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?

Aziz Yıldırım: Söyle hatırlayayım.

Ali Koç: Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907.

Aziz Yıldırım: Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar.

Ali Koç: 1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler.

Ali Koç: Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz.

Aziz Yıldırım: Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim.

Ali Koç: Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine...

Aziz Yıldırım: Ben arar sana söylerim.

Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedil.

Aziz Yıldırım: Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim.

Ali Koç: Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te.

Aziz Yıldırım: Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim.

Ali Koç: O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi.