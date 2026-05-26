Aziz Yıldırım O Sözlerine Açıklık Getirdi: 'UEFA Küme Düşürür' İfadesi Tepki Çekmişti

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı ve büyük yankı uyandıran "Hataya devam ederseniz UEFA'dan küme düşme cezası alırsınız" sözlerine açıklık getirdi. Yıldırım, UEFA yetkilileriyle konuştuğunu, o taraftan kendisine 'ihlaller var' bilgisinin geldiğini belirterek, "Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" dedi.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım O Sözlerine Açıklık Getirdi: 'UEFA Küme Düşürür' İfadesi Tepki Çekmişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Sports Digitale canlı yayınında, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'UEFA küme düşürür" sözlerine ve harcama limiti konusuna açıklık getirdi.

'İHLALLER VAR DİYORLAR'

Limit konusunu UEFA ile konuştuğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, 'ihlaller var' diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık" ifadelerini kullandı.

'TEKRARLANIRSA HER TÜRLÜ CEZAYI VEREBİLİYORLAR'

Sözlerine devam eden Yıldırım, "60 milyon euroya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar." şeklinde konuştu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz UEFA'dan küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe UEFA
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Knicks 27 Yıllık Hasrete Son Verip NBA Finaline Uçtu Knicks 27 Yıllık Hasrete Son Verip NBA Finaline Uçtu
Aziz Yıldırım Duyurdu, Fenerbahçe'ye İki Golcü Geliyor Aziz Yıldırım Duyurdu, İki Golcü Geliyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı