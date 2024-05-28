Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Eyüp Fenerbahçeliler Derneği'nde kongre üyeleriyle buluşma gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk" diye konuştu.

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Aziz Yıldırım: İkinci olduk bunlar eğleniyor

Fenerbahçe Başkan Adayı ve eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul'da Eyüp Fenerbahçeliler Derneği’nde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Yönetim listesinde yer alan isimlerle beraber üyelere konuşan Aziz Yıldırım, "Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim" dedi. Yıldırım ayrıca seçim vaadi olan Jose Mourinho ile hafta sonu bir kez daha görüşeceğini belirtti.

YILDIRIM ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim. Ben başkanlık yapmak için gelmiyorum Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için geliyorum.

"MOURİNHO'YU GETİRECEĞİZ"

Mourinho’yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz.

"BİZ İKİNCİ OLDUĞUMUZDA KAFAMIZI YORGANA SOKUP EVDEN ÇIKAMIYORDUK"

Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz. Ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar diyen bir başkan adayının aday olmaması lazım. 60 bin üye var gelin bu kulübe sahip çıkın."

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