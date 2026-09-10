Aziz Yıldırım Duyurmuştu! İsmail Kartal'a Tribünden Şişe Atan Şahıs Tespit Edildi

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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

'TESPİT EDİLDİ, İFADESİ ALINDI'

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: AA