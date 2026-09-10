Aziz Yıldırım Duyurmuştu! İsmail Kartal'a Tribünden Şişe Atan Şahıs Tespit Edildi

Fenerbahçe, Roma maçında İsmail Kartal'a şişe atan şahısın kimliğinin tespit edildiğini, 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Duyurmuştu! İsmail Kartal'a Tribünden Şişe Atan Şahıs Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

'TESPİT EDİLDİ, İFADESİ ALINDI'

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır." denildi.

Aziz Yıldırım İstifa Krizine El Koydu: 'İsmail Kartal Görevinin Başındadır'Aziz Yıldırım İstifa Krizine El Koydu: 'İsmail Kartal Görevinin Başındadır'Spor
Fenerbahçe'de Büyük Şok: İsmail Kartal İstifa EttiFenerbahçe'de Büyük Şok: İsmail Kartal İstifa EttiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
İsmail Kartal Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Aziz Yıldırım İstifa Krizine El Koydu: 'İsmail Kartal Görevinin Başındadır' 'İsmail Kartal Görevinin Başındadır'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'de Büyük Şok: İsmail Kartal İstifa Etti İsmail Kartal İstifa Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Gürlek, İslam Yakut İsimli, Zehir Tacirliği Yapan, Suç Örgütü Liderinin İstanbul'da Yakalandığını Duyurdu Uyuşturucu Baronu İstanbul'da Yakalandı
İlyada Destanı'nın Kalbinde Büyük Keşif: 5 Bin Yıllık Troya'da Tarih Yeniden Yazılıyor İlyada Destanı'nın Kalbinde Büyük Keşif: 5 Bin Yıllık Troya'da Tarih Yeniden Yazılıyor
İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu, Özel Harekat Operasyonuyla Yakalandı İstanbul'da Silahlı Kiracı Dehşeti! Ev Sahibi Çifti Katledip Avukatı Vurdu
Mansur Yavaş Sessizliğini Bozdu: 'İki Genel Merkez de Rahatsızsa Gereğini Yaparım' 'İki Genel Merkez de Rahatsızsa Gereğini Yaparım'
Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek Mansur Yavaş Hakkında Çarpıcı İddia: CHP’den İstifa Edecek