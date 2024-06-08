Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayın çağrısını kabul etti: Hangi kanalda, saat kaçta çıkacaklar?

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım, yeni dönemde başkanlık için yarışıyor.

Bugün başlayan genel kurul, yarın yapılacak olan oylama işlemleriyle sona erecek.

Genel kurul öncesi, divan kurulu başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ile Vefa Küçük arasında gerçekleştirilmişti.

El kaldırma usulüyle gerçekleştirilen oylama sonucunda Vefa Küçük'ün seçimi kazandığının belirtilmesi üzerine başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçimde usulsüzlük olduğunu ifade ederek, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan genel kurulu terk etmişti.

Yıldırım, stadyumu terk etmesi üzerine kongre üyelerine yapmayı planladığı konuşmayı, yazılı olarak yayımlamak zorunda kalmıştı.

Kongrede konuşan Ali Koç ise Aziz Yıldırım'a "tarihte son kez bu teklifi yapıyorum" diyerek Aziz Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifinde bulunmuştu.

AZİZ YILDIRIM CANLI YAYIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım akşam 8 sıralarında, Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ-AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam saat 23.00'te Habertürk TV'de yayına çıkacak.

Tarihi programın moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy üstlenecek.