Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: 'Bu akşam canlı yayına çıkacağız'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etmişti.

Ali Koç, konuya ilişkin şu sözleri ifade etmişti:

"Sayın başkan çok geç değil, saat 5'e geliyor, haydi bu akşam çıkalım televizyona... Tarihte son kez bu teklifi yapıyorum; istiyorsanız istediğiniz yerde buluşalım ve konuşalım."