Aydın BŞB, Beşiktaş Deplasmanından Galip Ayrılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş’ı setlerde 25-22, 18-25, 12-25, 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Aydın’ın Sultanları bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aydın BŞB bir sonraki maçında 29 Ekim 2024 Salı günü kendi evinde Eczacıbaşı’nı ağırlayacak.