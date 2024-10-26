Aydın BŞB, Beşiktaş Deplasmanından Galip Ayrılıyor

Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş’ı deplasmanda 3-1 yenen Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

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Aydın BŞB, Beşiktaş Deplasmanından Galip Ayrılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş’ı setlerde 25-22, 18-25, 12-25, 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Aydın’ın Sultanları bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aydın BŞB bir sonraki maçında 29 Ekim 2024 Salı günü kendi evinde Eczacıbaşı’nı ağırlayacak.

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