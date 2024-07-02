Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Türk taraftarlar, Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk taraftarlar, Avusturya - Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşmanın coşkusunu yaşıyor.
Leipzig Şehir Meydanında buluşan Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'na yürüdü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: