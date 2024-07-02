Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Türk taraftarlar, Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı.

Son Güncelleme:
Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları kırmızı-beyaza büründü

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk taraftarlar, Avusturya - Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşmanın coşkusunu yaşıyor.

Leipzig Şehir Meydanında buluşan Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'na yürüdü.

Kaynak: AA

Etiketler
Almanya Türkiye Euro 2024
Son Güncelleme:
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
Darphaneden Fenerbahçe efsanesi 'Lefter' anasına hatıra parası Darphane, Fenerbahçe efsanesi için para bastı
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek final muhtemel rakipleri kimler? Türkiye'nin çeyrek final muhtemel rakipleri
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!
Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı Ünlü oyuncu DNA testi yaptırdı