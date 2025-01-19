Avustralya Açık'ta Djokovic Ve Zverev Çeyrek Finalde
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta Sırp tenisçi Novak Djokovic ve Alman Alexander Zverev çeyrek finale yükseldi.
Melbourne'de devam eden turnuvanın 8. gün akşam seansında, 4. tur karşılaşmaları tamamlandı. Kariyerinde 10 Avustralya Açık ve toplamda 24 grand slam şampiyonluğu bulunan 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı (24 numaralı seribaşı) 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Djokovic, Avustralya Açık'ta 15. kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.
İlk grand slam şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise Fransız tenisçi Ugo Humbert'i (14 numaralı seribaşı) 6-1, 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Çeyrek final eşleşmelerinde Djokovic, 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak. Zverev ise 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile mücadele edecek
Kaynak: AA