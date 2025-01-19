Avustralya Açık'ta Djokovic Ve Zverev Çeyrek Finalde

Melbourne'de devam eden turnuvanın 8. gün akşam seansında, 4. tur karşılaşmaları tamamlandı. Kariyerinde 10 Avustralya Açık ve toplamda 24 grand slam şampiyonluğu bulunan 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı (24 numaralı seribaşı) 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Djokovic, Avustralya Açık'ta 15. kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

İlk grand slam şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise Fransız tenisçi Ugo Humbert'i (14 numaralı seribaşı) 6-1, 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final eşleşmelerinde Djokovic, 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ile karşılaşacak. Zverev ise 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile mücadele edecek

Kaynak: AA