Avustralya Açık'a Djokovic ve Gauff Turladı

Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve ABD'li Coco Gauff, güle oynaya bir üst tura çıktı.

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Avustralya Açık'a Djokovic ve Gauff Turladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve ABD'li Coco Gauff, dördüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Tomas Machac'ı 2 saat 22 dakika süren karşılaşmada 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

İki Fransız tenisçinin karşılaşmasında Ugo Humbert (14), rakibi Arthur Fils'in (20) dördüncü sette sakatlanması sonrasında dördüncü tura yükseldi.

GAUFF TUR ATLADI

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff, Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li Jessica Pegula (7) ise Sırp sporcu Olga Danilovic'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Japon tenisçi Naomi Osaka da İsviçreli Belinda Bencic ile yaptığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvaya üçüncü turda veda etti.


Kaynak: AA

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