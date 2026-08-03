Avrupa'da Kuralar Çekildi: Türk Takımlarının Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde play-off etabındaki rakibi belli oldu. 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran sarı-lacivertliler, şimdi gözünü Sturm Graz eşleşmesine çevirdi.

KANARYA'YA ZORLU RAKİP

Fenerbahçe, Avusturya ekibini elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag ile Lyon arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri, 3. eleme turunun ilk maçında 5 Ağustos'ta İstanbul'da Sturm Graz'ı konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmaları 18-19 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde play-off turundaki ilk maçını sahasında oynayacak.Sarı-lacivertli ekip, play-off turunu da başarıyla geçmesi halinde uzun zaman sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alma hakkını elde edecek. Fenerbahçe'nin bu turda elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek.

KARTAL'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi tamamlandı. Beşiktaş'ın 3. eleme turunu geçmesi halinde karşılaşacağı ekip ile Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, turnuvaya 2. eleme turundan başlamıştı. Siyah-beyazlılar, Midtjylland engelini aşarak 3. eleme turuna yükselmişti. Beşiktaş, bu turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini geçerek play-off bileti alması halinde Dinamo Zagreb ile Zalgiris arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Hradec Kralove’ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos – CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIRTINA'YA ZABRZE YA FERENCVAROS

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un da muhtemel rakibi belli oldu. Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren bordo-mavililer, play-off turunda Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinden tur atlayan takımla karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA-DHA-İHA