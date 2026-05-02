Avrupa'da Dev Türk Derbisi: Şampiyonlar Ligi'nde Finalin Adı Vakıfbank-Eczacıbaşı

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde İtalyan rakiplerini deviren VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi kupası 9. kez Türkiye’ye gelirken, Türk kadın voleybolu toplamda 27. uluslararası kupasını garantiledi.

Son Güncelleme:
Avrupa'da Dev Türk Derbisi: Şampiyonlar Ligi'nde Finalin Adı Vakıfbank-Eczacıbaşı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa voleybolunun kalbi İstanbul’da atıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda voleybolseverlerin nefesini kesen yarı final mücadelelerinde Türk takımları İtalyan dominasyonuna son verdi. Gecenin son maçında Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene’yi 3-2 mağlup ederek finalde VakıfBank’ın rakibi oldu.

ECZACIBAŞI İTALYANLARI KARAR SETİNDE YIKTI

Maça tutuk başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-20 kaybetse de ikinci setten itibaren Ebrar Karakurt ve Stysiak’ın etkili oyunuyla geri döndü. Setlerde 2-1 öne geçen turuncu-beyazlılar, dördüncü seti İtalyan ekibine kaptırınca maç karar setine uzadı.

Final setinde file önünde devleşen Eczacıbaşı, seti 15-8, maçı ise 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

İKINCİ TÜRK FİNALİ

Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce 2022-2023 sezonunda karşılaşan iki devden VakıfBank, rakibini 3-1 yenerek kupaya uzanmıştı. Şimdi ise Eczacıbaşı Dynavit, 2015’ten sonraki ikinci şampiyonluğunu; namağlup finale gelen VakıfBank ise 7. kupasını müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

KUPA SAYISI 27’YE YÜKSELİYOR

Türkiye, bu finalle birlikte kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi özelinde ise 9. kupa yarın sahibini bulacak.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasındaki büyük final, yarın saat 20.00’de başlayacak ve kupa İstanbul semalarında yükselecek.

İstanbul'da Vakıfbank Mucizesi! 0-2'den Döndü, Finale Yürüdüİstanbul'da Vakıfbank Mucizesi! 0-2'den Döndü, Finale YürüdüSpor

Kaynak: AA

Etiketler
VakıfBank Eczacıbaşı Voleybol
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı! Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!
İstanbul'da Vakıfbank Mucizesi! 0-2'den Döndü, Finale Yürüdü İstanbul'da Vakıfbank Mucizesi! 0-2'den Döndü, Finale Yürüdü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu
Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı! Karadeniz'de Şampiyonluk Freni: Aslan Samsun'da Kayaya Çarptı!
Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?' Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması: 'Yaz Tatili Uzayacak'
Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede