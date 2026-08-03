Avrupa Yolunda Büyük Heyecan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Gözü Kurada

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

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Avrupa Yolunda Büyük Heyecan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Gözü Kurada
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Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcilerimiz için kritik gün geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turlarındaki olası eşleşmeler, bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimleriyle netleşecek.

Avrupa Yolunda Büyük Heyecan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Gözü Kurada - Resim : 1

KANARYA RAKİBİNİ BEKLEYECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak. Fenerbahçe’nin bu turdaki muhtemel rakibi, Olimpik Lyon-Sparta Prag veya Union Saint Gilloise-Bodo Glimt eşleşmelerinin galibi olacak.

Avrupa Yolunda Büyük Heyecan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Gözü Kurada - Resim : 2

İŞTE KARTAL'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda FC Hradec Kralove’yi geçmesi halinde play-off turuna yükselecek olan Beşiktaş’ın da muhtemel rakipleri belli oldu.Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi play-off turundaki olası rakipleri arasında Kızılyıldız-Hapoel Beer Sheva, Kairat Almaty-Levski Sofia, Aarhus-Sabah, Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris ve Slovan Bratislava-Mjallby eşleşmelerinin kaybedenleri yer alıyor. Beşiktaş’ın karşılaşabileceği diğer takımlar ise Vikingur Reykjavik-Thun eşleşmesinin galibi, Larne-Iberia 1999 eşleşmesinin galibi, St. Truiden, OFI ve Lillestrom olarak sıralanıyor.

ELENMESİ DURUMUNDA DEV RAKİPLER BEKLİYOR

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam etme ihtimali bulunuyor. Bu senaryoda siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Freiburg, Monaco ve Brighton gibi Avrupa’nın önemli ekipleri de bulunuyor. Konferans Ligi’ndeki diğer olası rakipler arasında ise Braga, Ajax, Kopenhag, Midtjylland, Partizan, Lugano, St. Gallen, Gent, Rapid Wien, CSKA Sofia, Panathinaikos, Rakow, Salzburg, PAOK, Anderlecht, Rangers ve Jagiellonia gibi takımlar yer alıyor.

Avrupa Yolunda Büyük Heyecan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Gözü Kurada - Resim : 3

FIRTINA'NIN RAKİPLERİ NETLEŞECEK

EFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Trabzonspor’un da olası rakipleri açıklandı. Bordo-mavililerin karşılaşabileceği takımlar arasında Benfica-Hearts, Rangers-Jagiellonia, Ferencvaros-Gornik Zabrze, Anderlecht-PAOK ve Salzburg-Pafos eşleşmelerinin galipleri bulunuyor. Trabzonspor’un diğer muhtemel rakipleri ise CSKA Sofia-Maccabi Tel Aviv, Lech Poznan-Klaksvik, Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps, Shamrock Rovers-Egnatia ve KuPS Kuopio-Universitatea Craiova eşleşmelerinin kazananları olacak. Ayrıca Viktoria Plzen de bordo-mavililerin olası rakipleri arasında yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ 14'TE BAŞLAYACAK

UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimleri bugün TSİ 14.00’te başlayacak. Temsilcilerimizin Avrupa’daki kaderini belirleyecek eşleşmeler, kura sonrası kesinleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi
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