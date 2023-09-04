Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları yurda döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Tüm Türkiye'ye gurur yaşatan milliler, yurda döndü.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

Yurda dönen Milli Takımı, havaalanında büyük bir kalabalık karşıladı.

Yurda dönen Filenin Sultanları bu akşam Galataport’ta birlikte şampiyonluğu kutlayacak.

UÇAĞIN PİLOTUNDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Uçağın pilotu duygusal bir konuşmayla millilerimizi karşılarken, “Çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandırarak, cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye’yi sevince boğan, Türk kadının gücünü tüm dünyaya gösteren, Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımız bizlerle birlikte.” ifadelerini kullandı.

Kaptan pilot anonsunu, “Mücadeleniz, başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve İstiklal marşımızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.” sözleriyle noktaladı.

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