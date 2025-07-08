Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Heyecanı Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nın heyecanı Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 16 ülkeden 32 takım mücadele ediyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı. Milli takım, 22-10 ve 16-13'lük setlerle müsabakayı 2-0 kaybetti. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını saat 20.00'de Almanya ile oynayacak.

Kaynak: AA