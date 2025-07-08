Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Heyecanı Başladı

Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nın heyecanı Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı. Millilerimiz ilk maçını 2-0 kaybetti.

Son Güncelleme:
Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Heyecanı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası’nın heyecanı Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 16 ülkeden 32 takım mücadele ediyor.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu ilk maçında Portekiz ile karşılaştı. Milli takım, 22-10 ve 16-13'lük setlerle müsabakayı 2-0 kaybetti. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını saat 20.00'de Almanya ile oynayacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sivasspor’da Sezon Öncesi Mesaisi Sürüyor Sivasspor’da Sezon Öncesi Mesaisi Sürüyor
Evinizin Daha Güzel Kokmasını Sağlayan Doğal Karışım! Eviniz Mis Gibi Kokacak Evinizin Daha Güzel Kokmasını Sağlayan Doğal Karışım! Eviniz Mis Gibi Kokacak
Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız Antep Fıstığının Kabuğunun Şaşırtıcı Faydası Ortaya Çıktı: Duyunca Artık Çöpe Atmayacaksınız
Galatasaray Yeni Teknik Direktörünü Duyurdu Galatasaray Yeni Teknik Direktörünü Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi