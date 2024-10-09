Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23. randevu

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son randevu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun başantrenör ve oyuncuları, derbiyle ilgili açıklamada bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Takımımız için heyecanlı bir dönemdeyiz çünkü bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçımızda yeni salonumuzda sahaya çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok heyecan verici. Elbette çok zorlu ve çok iyi yönetilen bir rakibe karşı oynayacağız. Maçı kazanmak için savunma ve hücumda yapmamız gereken her şeyi mümkün olan en yüksek seviyede yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Rodrigue Beaubois ise "Perşembe günü yeni salonumuzdaki ilk Avrupa Ligi iç saha maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmalar her zaman çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Hiç şüphesiz ki sahada yine zorlu bir mücadele olacak. Ama seyircimizin bize vereceği enerji ile birlikte evimizdeki ilk maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius de kulüp sitesindeki açıklamasında, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını dile getirdi.

Anadolu Efes'in sezona iyi başladığını aktaradan Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Kaynak: AA