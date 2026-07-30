Avrupa Futbolunda Büyük Kriz: UEFA'dan FIFA'ya Boykot Resti

UEFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini hayata geçirmesi halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

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Avrupa Futbolunda Büyük Kriz: UEFA'dan FIFA'ya Boykot Resti
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UEFA ve FIFA arasında yaşanan gerilim zirve yaptı.

UEFA'DAN FIFA'YA BOYKOT RESTİ

UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hissetlerini satma önerisini kesin bir şekilde reddetti.

UEFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisselerini satma önerisini hayata geçirmesi halinde üyelerinin FIFA turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

UEFA'nın açıklamasında, "FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü değildir. Futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Asla özel yatırımcılara devredilemez. Dünya Kupası satılık değildir. Bu projeyi asla desteklemiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, UEFA ve federasyonları bu tarz planlara karşı kararlı bir şekilde mücadele edecektir. Bazı şeyler satılamaz! Dünya Kupası özel yatırımcılara değil, futbola aittir" denildi.

'DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR, ÖYLE KALACAKTIR'

"Bazı şeyler satılmayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman öyle kalacaktır. Ve Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece, asla satılık olmayacaktır" denilen UEFA'nın açıklamasında, "Bugünkü görüşmelerin bir sonucu olarak; bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı ve FIFA'nın yönetimini veya turnuvalarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı garantiler verilmediği sürece, bu teklifler masada kaldığı müddetçe hiçbir UEFA milli takımı hiçbir FIFA turnuvasına katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

INFANITO'NUN PLANI NEYDİ?

Gianni Infantino'nun planı, FIFA'nın en üst düzey erkek ve kadın turnuvaları Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kontrol edecek yeni bir şirketin kurulmasına yol açacak.

Habere göre Infantino, FIFA'ya üye 211 ülke federasyonunun her birine yaklaşık 20 milyon dolar (15 milyon sterlin) değerinde birer hisse verecek. Federasyonlar bu hisseleri ellerinde tutabilecek ya da kendilerine gelir sağlamak amacıyla satabilecek.

Kaynaklar, 56 yaşındaki Infantino'nun son başkanlık dönemi sona erdiğinde kurulacak yeni şirketi "komiser" sıfatıyla yönetmeye hazırlandığını da öne sürüyor.

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Kaynak: AA

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