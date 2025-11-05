Avrupa Devleri Peşine Düştü, Fenerbahçe Kapıları Kapattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle birlikte adeta ikinci baharını yaşıyor. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken milli oyuncu, kısa sürede Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI NET

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Ancak Fenerbahçe cephesi, kulübe ulaşan tekliflere rağmen tavrını net koydu: "Satılamaz." Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, oyuncunun menajerinin sözlerine yer vererek, "Fenerbahçe bu sezon özelinde İsmail’i satmama kararı aldı. Yaklaşık 15 milyon euro civarında teklif geldi ama kulüp kesin bir şekilde reddetti" dedi.

Kaynak: NTV Spor