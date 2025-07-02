Atletico Madrid'den Flaş Transfer
Atletico Madrid İspanyol oyuncu Alex Baena'yı renklerine bağladı.
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İspanya LaLiga devlerinden Atletico Madrid, dikkat çeken bir transfere imza attı. Madrid ekibi İspanyol oyuncu Alex Baena'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Atletico Madrid ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.
2021'de Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran Baena, İspanya Milli Takımı ile geçen yıl Avrupa şampiyonluğu da yaşadı.
Kaynak: AA
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