Aslan Lizbon'da Yıkıldı: Galatasaray'dan Devler Ligi'ne Tatsız Başlangıç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Sporting deplasmanında 1-0 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibine 3-1 mağlup olarak Devler Ligi’ne puansız başladı.

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Aslan Lizbon'da Yıkıldı: Galatasaray'dan Devler Ligi'ne Tatsız Başlangıç
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezon heyecanı Lizbon'da başladı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo Lizbon kafilesinde yer almadı.

İki takımın tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği José Alvalade Stadyumu'ndaki mücadelede temsilcimiz sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Aslan Lizbon'da Yıkıldı: Galatasaray'dan Devler Ligi'ne Tatsız Başlangıç - Resim : 1

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan Galatasaray, Lucas Torreira'nın attığı golle 1-0 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı. Ancak ev sahibi Sporting bu gole çabuk reaksiyon gösterdi. Portekiz ekibi Catamo, Suarez ve Zalazar'ın ayağından bulduğu gollerle geriden gelerek skoru 3-1'e taşıdı ve turnuvaya 3 puanla merhaba dedi.

SIRADAKİ RAKİP BARCELONA

Galatasaray, gruptaki ikinci maçında İspanyol devi Barcelona'yı İstanbul'da konuk edecek. Sporting ise Fransa deplasmanında Lens ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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