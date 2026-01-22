Aslan Durmuyor! 30 Milyon Euroluk Hamle Tamam, İkinci Yıldız Sırada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar hızlandı. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek adına orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

KAVUKCU VE GARDI GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Transfer sürecini Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi birlikte yürütüyor. Yönetim, belirlenen isimler doğrultusunda temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

NOA LANG İÇİN NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray ile Napoli arasında Noa Lang transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro satın alma opsiyonu içeren sözleşme şartlarında uzlaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisini alması halinde Lang’a Napoli’de kazandığı maaşın üzerinde bir ücret ödeyecek.

'GALATASARAY 26-27 MİLYON İSTİYORDU'

Gazeteci Fabrizio Romano, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldıktan sonra Napoli’ye tekliflerini kabul ettiğini iletti. Galatasaray, Napoli’nin istediği şartları kabul etti. Napoli 30 milyon istiyordu, Galatasaray ise 26-27 milyon talep ediyordu. Ancak İngiliz kulüplerinin devreye girmesiyle durum değişti. Bana söylenenlere göre bu kulüp Fulham değildi, başka bir İngiliz takımıydı. Bu kulüp Noa Lang için girişimde bulundu. Bu noktada Galatasaray, oyuncuyu kaybetme riski olduğunu fark etti ve Napoli’nin sunduğu şartları kabul etmeye karar verdi. Oyuncuyla anlaşma tamam, her şey bitti. Şimdi yapılması gereken belgelerin kontrol edilmesi, imzaların atılması ve tüm teknik prosedürlerin tamamlanması.”

ONYEDIKA DA LİSTEDE

Galatasaray’ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Belçika temsilcisi Club Brugge’de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Raphael Onyedika oldu.

BONSERVİSİ 10-12 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, Onyedika’nın bonservisi için 10-12 milyon euro seviyelerinde bir bedel ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Yönetimin, diğer hedeflerden sonuç alınamaması halinde bu transferi kısa sürede tamamlamayı amaçladığı öğrenildi.

Bu sezon 24 karşılaşmada görev alan Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi