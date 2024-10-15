Asırlık Kulübe Haciz Şoku! Şampiyonluk Kupasına Bile El Konuldu

Türk futbol tarihinin asırlık kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü haciz şokuyla sarsıldı. Ekonomik kriz nedeniyle borçlarını ödeyemeyen kulübün şampiyonluk kupasının da aralarında bulunduğu çok sayıda kupasına el konuldu.

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Asırlık Kulübe Haciz Şoku! Şampiyonluk Kupasına Bile El Konuldu

Ankara’nın tarihi takımı Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün geçirdiği ekonomik kriz nedeniyle Alagöz Holding’e borçlandı. Holding bünyesinde bulunan iki farklı şirketten kulübe toplam 69 milyon lira gönderdi. Kulübün borçlarını ödeyememesi Alagöz Holding, alacağının tahsil edilmesi için harekete geçti.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesi'ne başvurdu.Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki adresine giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA DAHİ EL KONULDU

İhtiyati haciz kararı kapsamında, şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa, ayrıca yazıcı, bilgisayar, televizyon gibi mallara da el konuldu.

Kulüp kendisine tanınan süre içinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.

Kaynak: T24

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