Asensio, Samsunspor Maçında Oynayacak mı? Tedesco Karar Verdi

Fenerbahçe’de durumu merak edilen Marco Asensio için teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. İspanyol yıldızın Samsunspor maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının kadrosunda tedbir amacıyla yer almayan Asensio, geçen gün yapılan antrenmanda çalışmasını yarıda bırakmıştı. Bu gelişme oyuncunun Samsunspor maçındaki durumunu belirsiz hale getirmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre Teknik direktör Domenico Tedesco, İspanyol yıldızla ilgili kararını verdi. Buna göre Asensio’nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Tedesco’nun yıldız futbolcuyu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlatmayı ve maçın ilerleyen bölümlerinde süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan Tedesco’nun Samsunspor karşısında sahaya Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

