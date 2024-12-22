Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Sona Erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular, madalya almak için mücadele etti.

Büyükler ve gençlerde madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Alp Eren Özkan

2- Başar Oktar

3- Burak Demirboğa

Büyük kadınlar:

1- Ceren Karaş

2- Yağmur Derin Kevinç

3- Ceyda Sağlam

​​​​​​​Genç erkekler:

1- Furkan Emre İncel

2- Efe Ergin Dinçer

3- Atilla Arda Şahinolanlar

Genç kadınlar:

1- Azra Sağlam

2- Zeynep Naz Doğan

3- Selin Akbulut

Kaynak: AA