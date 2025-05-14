Arda Güler'i Havalara Uçuran Haber
Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle beraber Arda için müjdeli ifadeler kullanıldı. İşte Arda Güler'in geleceğine ilişkin detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’i havalara uçuracak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından takımın patronunun Xabi Alonso Madrid ekibinin yeni hocası olacağı iddia edildi.
Ancelotti’nin Arda Güler hakkında övgü dolu sözlerine rağmen sezon boyunca yeteri kadar forma şans vermemesi, milli yıldızı ve taraftarları adeta çılgına çevirmişti.
Ancelotti, son maçlarda Arda Güler’e daha fazla şans vermesine rağmen, Real Madrid şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.
İtalyan teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceğinin kesinleşmesinin ardından Xabi Alonso’nun Real’in başına geçeceğine herkes emin oldu. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, bu gelişmeyle Arda için Real Madrid’de yeni bir sayfa açılacağı belirtildi.
İspanyol yorumcu Indo, Alonso’nun Arda için planını ise şöyle anlattı:
“Arda Güler Ancelotti kalırsa kiralık olarak gönderilmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancelotti son maçlarda kendisine forma vermesine rağmen Arda, gelecek sezon için kararını net bir şekilde vermişti.
Xabi Alonso ise Arda Güler’in takımda kalmasını istediğini Madrid yönetimine söyledi. Alonso, kısa vadede Arda’nın bir dünya yıldızı olacağını düşünüyor ve ona çok güveniyor.
"Arda, Alonso ile dokunulmaz olacak.”