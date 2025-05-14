Arda Güler'i Havalara Uçuran Haber

İspanyol yorumcu Indo, Alonso’nun Arda için planını ise şöyle anlattı:

“Arda Güler Ancelotti kalırsa kiralık olarak gönderilmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancelotti son maçlarda kendisine forma vermesine rağmen Arda, gelecek sezon için kararını net bir şekilde vermişti.